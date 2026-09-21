Benfica répond à Porto en se plaignant de l'arbitrage

L’après-match. Après la victoire de Porto face à Benfica ce dimanche soir, une deuxième rencontre se joue sur les réseaux sociaux. Et ce sont les Portistas qui ont commencé les hostilités avec un petit chambrage . Une photo des célébrations des joueurs avec les supporters accompagnée d’une description « Choses étranges normales » . Une référence aux déclarations de Francesco Farioli, entraîneur des Dragões , qui a déclaré en conférence de presse d’après-match « qu’aujourd’hui, il ne s’est rien passé d’étrange » , contrairement au match contre Casa Pia, la semaine passée, où Porto n’a pas accepté certaines décisions arbitrales.

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LP pour SOFOOT.com