Benfica répond à Porto en se plaignant de l'arbitrage
L’après-match. Après
la victoire de Porto face à Benfica
ce dimanche soir, une deuxième rencontre se joue sur les réseaux sociaux. Et ce sont
les
Portistas
qui ont commencé les hostilités avec un petit chambrage
. Une photo des célébrations des joueurs avec les supporters accompagnée d’une description
« Choses
étranges
normales »
. Une référence aux déclarations de Francesco Farioli, entraîneur des
Dragões
, qui a déclaré en conférence de presse d’après-match
«
qu’aujourd’hui, il ne s’est rien passé d’étrange
»
, contrairement au match contre Casa Pia, la semaine passée, où Porto n’a pas accepté certaines décisions arbitrales.
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