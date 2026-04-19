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Benfica remporte le derby de Lisbonne et double le Sporting
information fournie par So Foot•19/04/2026 à 21:24
Benfica remporte le derby de Lisbonne et double le Sporting
Sporting 1-2 Benfica
Buts : Morita (72
e
) pour le Sporting // Schjelderup (27
e
, SP) et Silva (90
e
+3) pour Benfica
Qu’est-ce qui a bien pu irriter Gift Orban ? La défaite de son homonyme aux élections hongroises, la victoire de l’Olympique lyonnais face à Paris, sans lui, ou un fan de sa propre équipe, le Hellas Vérone ? Bingo, c’est bien la dernière proposition. À la suite ...
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