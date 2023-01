Benfica : quand Football Manager n'est plus un jeu

Avec son immense base de données, Football Manager réunit des millions de joueurs, tous à la recherche de la pépite qui fera le succès de leur club. À Benfica, ces pépites arrivent les unes après les autres en provenance du monde entier depuis quelques mois. Comme si, dans les travées de l'Estádio da Luz, on jouait aussi à FM.

Chercher partout, tout le temps

La réputation de Benfica sur le marché des transferts n'est plus à faire. Chaque année ou presque, les Aigles savent faire parler d'eux en vendant à prix d'or des joueurs recrutés pour trois ou quatre fois moins cher. Arrivé du Rosario Central contre 8 millions d'euros en 2007, Di María en rapporte 33 à Benfica en rejoignant le Real Madrid en 2011. Recruté pour 9 millions d'euros en 2011 au Standard de Liège, Axel Witsel est revendu 40 millions d'euros l'été suivant au Zénith. Bien plus récemment, Darwin Nuñez a été troqué contre 25 millions d'euros à Almería puis lâché à Liverpool il y a quelques mois pour le quadruple (incluant les bonus). La liste est encore longue, puisqu'on peut y inclure des joueurs venus de tous les horizons tels que Talisca, Lazar Marković, Ederson ou Victor Lindelöf. Depuis la prise de fonction de Rui Costa en tant que président du club en octobre 2021, cette tendance à aller chercher des pépites dans le monde entier s'est encore accélérée. À tel point que l'on pourrait croire que lui et son entraîneur allemand Roger Schmidt sont aux commandes d'une partie de. Une partie plutôt bien maîtrisée, jusqu'ici.Lors du dernier mercato estival, six joueurs ont été définitivement achetés par Benfica. Sur ces six joueurs, aucun n'était issu du même championnat. Depuis l'Amérique du Sud arrivaient Enzo Fernandez et João Victor en…