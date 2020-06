Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica perd encore pour le plus grand bonheur de Porto, Bruno Lage démissionne Reuters • 30/06/2020 à 01:41









Benfica perd encore pour le plus grand bonheur de Porto, Bruno Lage démissionne par Matthieu Cointe (iDalgo) Porto est tout proche du titre ! Les Dragons se sont imposés sur la pelouse de Paços Ferreira lundi soir (0-1) et prennent 6 points d'avance sur Benfica. Chancel Mbemba a inscrit le seul but d'une rencontre pauvre en occasions. Plus tôt dans la journée, le club de Lisbonne s'est incliné à Funchal face au Maritimo (2-0). Auteur d'un très grand match, Nanu a délivré deux passes décisives, à Correa puis à Pinho. Benfica perd un deuxième match de suite et n'a remporté qu'une seule de ses 7 dernières rencontres en championnat (4 nuls). Les Aigles disent presque adieu au titre de champion avec ce nouveau revers. Après le match, l'entraîneur Bruno Lage a déposé sa démission, que le président a accepté. Le succès de Maritimo a aussi une incidence directe sur Aves. La lanterne rouge de Liga NOS est officiellement reléguée après sa défaite à domicile contre Moreirense aujourd'hui (0-1).

