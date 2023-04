Benfica : L’aigle perd ses plumes

Après avoir été éliminés de la Ligue des champions et au cours d'une saison jusqu'ici exceptionnelle, les Aigles n’ont plus qu’un seul objectif en tête : le championnat. Et tout laisse à penser que le pire des scénarios n’est pas à écarter.

« Au Benfica, rien n’est impossible » . António Silva ne croyait pas si bien dire quand il s’est présenté en conférence de presse la veille du match retour crucial face à l’Inter Milan en Ligue des champions. Du haut de ses dix-neuf ans et de son mètre 87, le jeune défenseur portugais a froncé les sourcils et balayé tous les doutes autour des derniers mauvais résultats de son équipe. « À San Siro, nous allons faire tout ce qui a marché pour nous tout au long de la saison : jouer un excellent football, montrer notre ambition par le jeu, et essayer d’écrire l’histoire avec le SLB » . Sauf que voilà, après une troisième défaites de rang – une première pour la maison rouge lisboète depuis novembre 2018 – les soldats de Roger Schmidt ne sont pas parvenus à se qualifier pour le dernier carré de la coupe aux grandes oreilles. De quoi rappeler deux choses à António Silva et à ses coéquipiers d’une des équipes frisson de la saison. D’abord qu’il ne faut jamais oublier le plus important : gagner. Ensuite que, oui, réaliser neuf mois formidables et voir le château de cartes s’effondrer à quelques semaines de la fin, c’est possible.

🎙️ @antonio_66s: "Neste clube não há impossíveis." #FCIMSLB • #UCL pic.twitter.com/Igic6Pp6ik…

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com