Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica défait, Porto prend une option pour le titre Reuters • 24/06/2020 à 01:43









Benfica défait, Porto prend une option pour le titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Porto se rapproche du titre. Les Dragons ont dominé le Boavista à domicile au cours de la 28ème journée de Liga NOS (4-0). Moussa Marega a été l'homme de la rencontre, avec un doublé inscrit et deux pénaltys provoqués. Au classement, les hommes de Sergio Conceiçao prennent 3 points d'avance sur Benfica en tête du championnat. Le club de Lisbonne s'est incliné plus tôt dans la soirée au stade de la Luz face à Santa Clara. Ze Manuel a marqué le dernier but de la rencontre au bout du temps additionnel de la seconde période pour le club des Açores, au terme d'un match fou. Entré à la pause, Carlos Vinicius avait pourtant inscrit un doublé qui avait mis les siens devant. Mais Benfica devra désormais espérer un faux pas de Porto pour envisager un titre de champion. Dans la dernière rencontre de la journée, Rio Ave a renversé Setubal (1-2).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.