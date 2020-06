Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica arrache la victoire contre Rio Ave Reuters • 18/06/2020 à 00:53









Benfica arrache la victoire contre Rio Ave par Matthieu Cointe (iDalgo) Benfica s'est fait très peur. Le club de Lisbonne a fini par s'imposer sur la pelouse de Rio Ave, au cours de la 27ème journée de Liga NOS (2-1). Mehdi Taremi avait pourtant ouvert le score pour les locaux du jour en première période, alors que Rafa Silva s'était vu refuser son but pour une position de hors jeu de Dyego Sousa. Les expulsions d'Ali Elmusrati et Nuno Santos du côté de Rio Ave ont marqué le tournant de la rencontre. À 11 contre 9, Benfica a pu égaliser et prendre l'avantage, grâce à Seferovic puis Julian Weigl en toute fin de rencontre. Après le match nul de Porto hier, les hommes de Bruno Lage reviennent à hauteur de leur rival au classement. Mais Benfica est toujours 2ème à cause des confrontations directes. Rio Ave reste 6ème, à 5 points d'une potentielle place européenne.

