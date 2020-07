Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Benfica accroché, Porto fonce vers le titre Reuters • 10/07/2020 à 00:56









Benfica accroché, Porto fonce vers le titre par Léo De Garrigues (iDalgo) Benfica est retombé dans ses travers. Alors qu'ils avaient le match en main après avoir ouvert le score par l'intermédiaire de Pizzi, les Aigles ont voulu préserver le résultat et ont concédé l'égalisation de Guga en toute fin de match. Avec ce match nul (1-1), Benfica n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs. Au classement, les hommes de Bruno Lage voient Porto prendre 8 points d'avance puisque les Dragons s'étaient imposés un peu plus tôt dans la soirée face à Tondela (1-3). Danilo, Moussa Marega et Fabio Vieira sont les buteurs portistas. Les troupes de Fabio Conceicao filent vers le 29e titre de l'histoire du club puisqu'il ne reste que 3 rencontres de championnat à disputer. Porto pourrait être sacré mercredi 15 juin au terme de son match face au Sporting.

