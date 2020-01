Bénéficiaires, modes de calculs... voici à quoi va ressembler le revenu universel d'activité

C'est un autre gros chantier social du quinquennat, annoncé en septembre 2018 par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat veut « une grande loi de protection sociale et de lutte contre la pauvreté ». Quinze mois plus tard, on commence à avoir une idée précise de ce que sera le futur revenu universel d'activité (RUA), qui doit entrer en application en 2023.C'est une prestation unique qui doit remplacer, en les simplifiant et en les fusionnant, tout ou partie des aides sociales et solidaires existantes. Dans le viseur : le revenu de solidarité active (RSA), le minimum vieillesse, l'allocation de solidarité spécifique, l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation adulte handicapé, mais aussi la prime d'activité... En tout, une dizaine de prestations qui pèsent 60 milliards d'euros par an. 15 millions de personnes environ seront concernées.La consultation citoyenne sur le RUA - notamment via la consultation en ligne qui a mobilisé 8100 participants -, qui vise à établir le périmètre de la réforme, s'est achevée fin décembre. Voici le bilan.Deux objectifs essentiels« Sans ces aides, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté passerait de 9 millions à 14 millions, insiste Fabrice Lenglart, le rapporteur général à la réforme du RUA. L'idée est donc d'améliorer l'efficacité des dispositifs. » Avec un double objectif : « réduire le non-recours, qui atteint par exemple 30 % pour le revenu de solidarité active, et garantir que la reprise d'une activité paie ».Un mur de briques dégressives64 % des votes sur Internet sont favorables à une unification des aides. C'est l'objectif du RUA qui apparaîtra comme une prestation unique. Mais il compilera plusieurs aides, comme autant de briques s'empilant : un socle pour les personnes sans ressources, un supplément pour le logement, un supplément pour les plus de 65 ans... « La baisse des prestations se fera progressivement, prédit ...