Benatia se dédouane concernant le départ de Rabiot de l'OM

Promis, ce n’était pas sa faute. Dans un long entretien diffusé ce vendredi soir sur Canal+, Mehdi Benatia a lâché ses vérités à propos de son passage à l’OM, notamment comme directeur sportif. Parmi les nombreux sujets évoqués les promesses de Pablo Longoria, mais également le départ précipité d’Adrien Rabiot après l’incident de Rennes à l’été 2025 . « Le départ d’Adri, moi en tout cas, c’est quelque chose que j’ai très mal vécu. Très mal vécu parce que je pense que tout le monde savait la relation que j’avais avec lui , rejoue aussi l’ancien défenseur marocain. Humainement, c’est un vrai mec. C’est un mec travailleur, sérieux. Il mérite toute la carrière qu’il a. »

Pas de mot d’excuses

La décision de se séparer de l’un des principaux cadres du vestiaire phocéen se serait alors imposée pour des questions de contexte et de respect envers Roberto De Zerbi . « Le coach qui demande du calme, personne ne l’écoute en fait. Le coach me dit : ‘ ‘Je fais quoi moi ? Trois fois je dis stop, les mecs se mettent dessus ! C’est comme si je ne suis pas là, comme si j’étais une merde ». À ce moment-là, lui, il a eu le sentiment qu’il perdait son vestiaire. Il m’a dit : « Moi je ne peux plus coacher ces deux mecs-là, ils ne m’ont pas respecté. » » …

TB pour SOFOOT.com