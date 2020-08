Ben Yedder, le déclic du petit Wissam avant la trentaine

Ce mardi, Wissam Ben Yedder fête ses 30 ans. Mais pour devenir le redoutable attaquant qu'il est aujourd'hui, l'ambidextre a dû passer par une étape compliquée à Toulouse où il a mis un certain temps avant de s'imposer. Retour sur le moment où l'enfant a laissé place à l'homme.



Un but et zéro titularisation, en deux saisons

Quatre décembre 2019, seizième journée de Ligue 1. Vainqueur avec Monaco sur la pelouse de Toulouse, Wissam Ben Yedder réagit au terme d'une partie où il a ouvert le score sur penalty : "" Comme s'il évoluait encore avec le TFC, son ex. Car en réalité, ce n'est pas l'ASM qui occupe la place peu enviée de lanterne rouge mais les Violets. Gentiment, les réseaux s'enflamment en évoquant l'amour toujours en vie de l'attaquant pour son ancien club.", notait déjà une banderole des Indians, en hommage à l'avant-centre qui a passé six années au Tef' et qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Comme si l'union avait ressemblé à une idylle, comme si le mariage avant le grand départ pour Séville n'avait connu aucune anicroche. Sauf que dans le Sud-Ouest de la France, l'actuel international n'a pas toujours été le buteur applaudi. Et qu'il a même fallu un épisode douloureux, avec une rupture fortement envisagée, pour que l'enfant y devienne adulte.Ne sortant pas d'un centre de formation et appréciant la liberté qu'offre le futsal (il le pratique