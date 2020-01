Ben Yedder, comme un très grand

Dans une soirée de gala au Parc des Princes, Wissam Ben Yedder a encore une fois bluffé son monde. Étincelant depuis son arrivée sur le Rocher, l'attaquant de 29 ans a inscrit son quatorzième but en Ligue 1 cette saison, mais s'est surtout distingué dans le jeu. Une prestation complète et un cauchemar pour la défense du PSG.

Wissam tout-terrain

Une seconde peut parfois durer une éternité. Juan Bernat a probablement vécu cette drôle d'expérience à la 13minute de jeu d'un match animé entre le PSG et Monaco (3-3), quand Wissam Ben Yedder l'a enrhumé d'une feinte de corps sublime, avant de placer habilement sa frappe pour tromper Keylor Navas et donner l'avantage à son équipe. Un coup d'éclat dantesque, et surtout une quatorzième réalisation en dix-sept apparitions en Ligue 1 cette saison pour le meilleur buteur du championnat. Sa soirée pourrait se résumer à ce geste fou ou à cette statistique bluffante, mais l'attaquant de 29 ans est tellement plus que ça. Au Parc des Princes, il a encore une fois dévoilé toute sa panoplie d'attaquant complet, prouvant que son apport sur le terrain ne se limitait pas à marquer des buts et démontrant son incroyable capacité d'adaptation à la nouvelle philosophie prônée par Robert Moreno. Une vraie prouesse et un récital de plus dans la besace de Ben Yedder.Il ne faut jamais dissimuler son plaisir de voir un joueur trop souvent snobé revenir à la lumière. À Séville, où il aura passé trois belles années, Ben Yedder a enrichi son tableau de chasse (70 buts et 22 passes décisives en 138 apparitions). Il a surtout écrit son histoire, parfois loin d'une partie des Français scotchés à la Ligue 1, ou même de Didier Deschamps, qui l'aura seulement appelé à deux reprises chez les Bleus lors de sa période andalouse. Son arrivée à Monaco, contre un chèque de 40 millions d'euros, ressemblait peut-être au plus beau coup depuis longtemps pour le club de la Principauté. Une belle pioche confirmée depuis le début de saison, comme ce dimanche soir dans la capitale, où le duel à distance entre Ben Yedder et Mauro Icardi était attendu. Résultat, le premier a mangé le second. En marquant, d'abord, mais surtout en affichant son importance dans le jeu de son équipe. Pour un attaquant aligné seul en pointe, le numéro 9 monégasque a touché énormément de ballons (53, contre 14 pour Icardi),