information fournie par So Foot • 20/10/2023 à 09:33

Ben Yedder assigné à résidence… à la Turbie

Ses 5 buts en 8 matchs de Ligue 1 brassard de capitaine au bras le feraient presque oublier, mais Wissam Ben Yedder est toujours mis en examen pour « pour viol, tentative de viol et agression sexuelle », depuis début août. Si l’AS Monaco ne communique pas sur ce sujet, tant que l’enquête judiciaire n’a pas donné son verdict, l’Equipe révèle ce vendredi que la situation du buteur de l’ASM est plus compliquée qu’il n’y parait. En effet, si le placement en détention provisoire requis par le parquet en août n’a pas été retenu, le joueur serait tout de même assigné à résidence… à la Turbie.

L’ASM aurait en effet mis à disposition de Ben Yedder un logement et une ligne téléphonique directe à son centre d’entraînement, alors que le joueur n’a pas le droit de quitter sa résidence de minuit à 7h du matin, sauf soir de match, selon l’Equipe . Le club indique toutefois que cette situation était temporaire, tandis que l’entourage du joueur clame que cette assignation à résidence n’est pas en vigueur. Le journal révèle toutefois que Ben Yedder doit pointer au commissariat, en plus de ne pas pouvoir échanger avec son frère, également accusé, et les victimes présumées. Il aurait également versé une caution de 900 000 euros.…

AHD pour SOFOOT.com