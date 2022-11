Ben PLG : "Mon pseudo MSN, c'était Fodé Mansaré"

Remarqué lors de son court mais furieux passage dans Nouvelle École sur Netflix, le rappeur nordiste Ben PLG s'est montré hyperactif en 2022, lui qui a sorti début novembre le troisième volet de sa saga Réalité Rap Musique, dans laquelle il développe un univers qui respire la sincérité et les samedis passés au PMU devant Foot+. Entretien avec le rappeur frisson de l'année, qui a déjà gardé la cage de l'USL Dunkerque et reste obsédé par deux figures du foot français : Zizou et Jean-Claude Darcheville.

Ce samedi 3 décembre, Ben PLG se produit à la Boule Noire, salle mythique de la capitale qui sera pleine à craquer. Devant France-Tunisie ce mercredi , le jeune trentenaire croisera tout de même les doigts pour que les Bleus restent premiers de leur groupe, de manière à ce que la bande à Deschamps ne dispute pas son huitième de finale en même temps que ce concert important de sa première grande tournée nationale. En attendant, celui qui avait fait briller son année 2021 avec le sublimeparle foot. Où il est question de malaise vagal, de sandwich au pâté et de Madeleine au Camp Nou...J'avais remarqué ce truc avec les initiales l'année dernière parce que sur Twitter, quand tu recherches "Ben PLG", si c'est par exemple le lundi soir après un match, tu as des. J'en parlais avec un mec du Havre, en lui disant que la saison dernière, Le Guen avait l'air de s'en prendre plein la gueule. Non moi, PLG, c'est "Pour La Gloire", et sur la pochette de mon premier album, il y a un gros détail de foot : au fond, sur l'écran, on voit la panenka de Zidane en 2006 . Pour moi, c'est la définition de "pour la gloire". Cette panenka, Zidane n'a aucune raison de la faire. La raison officielle, c'est "parce que Buffon me connaît par coeur". Bah tire au milieu en force dans ce cas-là ! La panenka, ça n'est pas efficace, c'est pour "flex" un minimum. Après, on pourrait aussi parler de la panenka de Landreau face à Teddy Richert. Moi, si je faisais une panenka en finale, je serais plus Landreau que Zidane. Mon parcours, c'est un peu plus ce délire-là.