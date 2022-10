Ben Bernanke, ex-président de la Fed, qui a fait face à la crise de 2008

Ben Bernanke le 12 septembre 2018 à la Brookings Institution, à Washington ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Ben Bernanke, qui a obtenu lundi le prix Nobel d'économie, est un ancien président de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a piloté la politique monétaire des Etats-Unis lors de la crise immobilière et financière de 2008.

Cet ex-professeur d'économie et spécialiste de la Grande Dépression, a effectué deux mandats à la tête de la Fed entre 2006 et 2014.

Son action a été vigoureusement critiquée lorsque la bulle immobilière a éclaté.

Nommé à la succession d'Alan Greenspan, M. Bernanke a notamment été accusé de devoir éteindre un feu qu'il avait lui-même allumé en favorisant une situation qu'il n'avait pas vu venir.

Il avait d'ailleurs lui-même admis avoir été "lent à reconnaître la crise".

Ben Bernanke marche dans les couloirs de la Réserve fédérale de Washington, dont il était président, le 31 janvier 2014 ( AFP / Saul LOEB )

Il s'est ensuite engagé dans une politique de relance monétaire sans précédent face à un choc exceptionnel, maintenant une politique de taux proches de zéro et injectant des liquidités en masse dans le circuit financier.

M. Bernanke s'était vu surnommer "Ben l'hélicoptère" après un discours prononcé en 2002, aux allures prémonitoires: il y évoquait une théorie de l'économiste Milton Friedman qui décrivait un banquier central arrosant une foule de billets de banque depuis un hélicoptère pour juguler la déflation.

Ce spécialiste de la crise des années 30 sera hanté par la volonté de ne pas répéter les erreurs de l'Histoire, rappelant que la politique restrictive de la Fed à l'époque n'avait fait qu'accélérer la chute de la production et de l'emploi.

En douceur, ce barbu presque chauve, posé et bonhomme, a également bouleversé les habitudes de l'institution.

C'est lui qui a introduit la tradition d'une conférence de presse quatre fois par an à l'issue de réunions du Comité de politique monétaire, a mis en place la publication d'un objectif d'inflation et innové avec la création de l'outil d'"orientation monétaire", dans lequel la Fed dévoile ce qu'elle compte faire.

- Pantouflage-

Le jury du prix Nobel a récompensé M. Bernanke, 68 ans, aux côtés des universitaires Douglas Diamond et Philip Dybvig pour avoir "considérablement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans l'économie, particulièrement lors des crises financières, et la façon dont les marchés financiers sont régulés".

M. Bernanke a été distingué pour son analyse de "la pire crise économique de l'histoire moderne", à savoir la Grande Dépression des années 1930 à laquelle il a consacré un ouvrage

Après son départ de la Fed et son remplacement par Janet Yellen, l'actuelle secrétaire au Trésor de Joe Biden, M. Bernanke a rejoint le think tank Brookings Institution où il se consacre à la recherche académique.

En 2015, il est devenu conseiller pour les fonds de gestion Citadel et Pimco, une annonce qui avait suscité un débat aux Etats-Unis sur le pantouflage des hauts fonctionnaires dans le privé.

Il a occupé en 2019 le poste de président de la prestigieuse American Economic Association (AEA), qui décerne entre autres la médaille John Bates Clark distinguant les économistes de moins de 40 ans.

M. Bernanke est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Le plus récent, "21st century Monetary Policy: The Federal Reserve from the Great inflation to COVID-19" (non traduit en français) est paru en 2022.

Exemple de la réussite par le travail, Ben Shalom Bernanke a grandi à Dillon, petite ville de Caroline du Sud (sud-est). Fils d'un pharmacien et d'une institutrice, il a fait des études brillantes à Harvard avant d'obtenir un doctorat en économie de l'Institut technologique du Massachusetts (MIT) et d'enseigner à la célèbre université de Princeton (New Jersey), dont il a dirigé le département économique de 1996 à 2002.

Nommé gouverneur à la Fed en 2002, il quittera son poste en 2005 pour présider le groupe des conseillers économiques du président George W. Bush, avant que celui-ci le nomme à la tête de la banque centrale pour un mandat de quatre ans. Il sera reconduit par Barack Obama qui louera ensuite son "travail formidable" pour sortir de la crise.

Pour ce père de deux enfants aux goûts simples, incollable sur le base-ball, la félicité suprême consiste à résoudre les mots-croisés du New York Times le dimanche en compagnie de sa femme.