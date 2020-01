Ben Arfa, le controversé de Valladolid

Huit mois après la fin de son aventure rennaise, Hatem Ben Arfa a choisi le mercato hivernal pour revenir au centre des débats. Après d'innombrables pistes, le milieu offensif de 32 ans a choisi de poser ses valises au Real Valladolid, seizième de Liga, après avoir été convaincu par Ronaldo Nazario, président du club depuis un an et demi. Le choix de la confiance plutôt que celui du jeu.

Le poids de Ronaldo

Personne ne peut vraiment être surpris, Hatem Ben Arfa avait déjà annoncé la couleur. Dans un entretien accordé àle 3 avril dernier, le milieu offensif se voyait déjà traverser les Pyrénées : "" Résultat, Ben Arfa aura mis près de huit mois pour se décider et choisir sa nouvelle dulcinée, après avoir décidé de claquer la porte au nez du Stade rennais via une sortie médiatique remarquée sur son entraîneur Julien Stéphan. Le natif de Clamart n'a plus foulé une pelouse depuis le mois de mai, mais il n'a rien de perdu de son art du contre-pied : ce mardi, il a signé pour cinq mois avec le Real Valladolid, dont le nom renvoie plus à Charles Quint ou Stéphane Guy qu'au football. Un choix étonnant ? Sûrement, mais en rejoignant une équipe de 16de Liga et en panne offensivement, Ben Arfa a préféré enfiler le costume du sauveur. Pour s'éclater sur le terrain, il faudra peut-être repasser.L'aventure de Ben Arfa au Real Valladolid a commencé par une image : celle du Français en train de poser devant le logo du club aux côtés de Ronaldo Nazario, président et actionnaire majoritaire desdepuis l'automne 2018. Comme une évidence, le champion du monde brésilien s'est imposé comme un argument de poids pour négocier la venue d'un joueur hésitant depuis trop longtemps. Pourtant, les candidats se sont bousculés au portillon depuis l'été dernier : la Sampdoria, Nantes, l'Espanyol, le Betis, Getafe et probablement une palanquée d'autres clubs aux projets plus ou moins intéressants. Sans que personne ne puisse Lire la suite de l'article sur SoFoot.com