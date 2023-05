Belotti : le coq ne chante plus

Foto IPP/Cavaliere Emiliano. Roma 29/04/2023 Calcio Campionato Serie A 2022-2023. Roma - Milan. Nella foto: Andrea Belotti. Italy Photo Press - World Copyright Photo by Icon Sport

Arrivé cet été à Rome, Andrea Belotti accuse le coup. Auteur de seulement quatre buts cette saison, l’attaquant italien ne parvient pas à répondre aux attentes. Si bien que son avenir reste incertain et qu’il pourrait plier bagage dès cet été.

« Belotti ne partira pas pour 80 millions d’euros, ce ne sera pas suffisant. Sa clause libératoire est à 100 millions, et on ne baissera pas nos exigences » , proférait Urbano Cairo en mai 2017. À cette époque, toute l’Italie (et l’Europe) souhaite s’attacher les services d’ Il Gallo (le coq en VF), et le président du Torino le sait très bien. Il faut dire que son protégé vient de réaliser un exercice 2016-2017 fantastique avec 28 buts inscrits toutes compétitions confondues. Annoncé comme le futur grand attaquant de la Nazionale , Andrea Belotti devient le tube de l’été 2017. Les rumeurs l’emmènent aux quatre coins de la Botte, de Milan à Naples en passant par Rome et Turin. Mais finalement, le coq choisit de rester dans son poulailler, malgré les offres considérables des cadors du championnat : « Je suis très bien ici et j’ai encore beaucoup de choses à prouver » , déclarait le chouchou d’Urbano Cairo à l’aube de la nouvelle saison.

Et ce dernier s’en mord encore les doigts. Les saisons suivantes de l’attaquant italien seront nettement moins pimpantes et les offres nettement moins onéreuses. À tel point qu’à l’été dernier, le Torino se retrouve contraint de se séparer de Belotti gratuitement. Après sept saisons merveilleuses dans le Piémont, l’homme aux 116 pions lâche un dernier ciao au peuple granata : « Je suis arrivé ici alors que je n’étais qu’un gamin et j’ai grandi avec les valeurs de ce club. Vous avez toujours été là pour nous soutenir malgré certains moments difficiles. Votre affection m’a forcé à toujours donner le maximum. Maintenant, je pars en tant qu’homme, en tant que père de famille, conscient d’avoir tout donné au cours de ces années. Ce ne sera jamais un adieu, car pour moi, Turin restera toujours ma maison. » À 28 ans, c’est un nouveau challenge qui attend le champion d’Europe en titre, qui doit désormais prouver dans un top club italien. Direction Rome.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com