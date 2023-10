information fournie par So Foot • 18/10/2023 à 10:42

Bellingham veut « passer les 10 à 15 prochaines années » au Real

Le joyau de la couronne.

Une nouvelle fois étincelant face à l’Italie (3-1), Jude Bellingham n’a pas caché sa joie au moment de fêter la qualification de l’Angleterre pour le prochain Euro. « C’est une vraie belle soirée pour nous, tout le monde se souvient de ce qui s’est passé il y a quelques années quand on les a affrontés ici (défaite des Three Lions en finale de l’Euro, NDLR), rappelle le joueur du Real Madrid sur Channel 4 . Nous allons dans la bonne direction et c’est une victoire très importante pour nous. » …

FP pour SOFOOT.com