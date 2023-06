information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 18:34

Bellingham signe à Sunderland !

Il a les yeux bleus, Bellingham !

Après Jude Bellingham et son transfert au Real Madrid, on demande le frère : Jobe Bellingham rejoint Sunderland, sixième de Championship et battu par Luton Town en demi-finales des barrages de promotion, cette saison. Le joueur arrive en provenance de Birmingham City, son club formateur, contre deux millions d’euros : un prix 51,5 fois moins gros que son frère, donc.…

TJ pour SOFOOT.com