« Belle du Seigneur », d'Albert Cohen, ou l'amour au très long cours

Cet article est paru dans « Le Monde » le 9 novembre 1968.

Etonnant Albert Cohen ! Ce vert septuagénaire, juif né dans une île grecque, naturalisé Français et devenu haut fonctionnaire de la Société des nations (SDN), a égayé sa brillante et sans doute ennuyeuse carrière en écrivant en quelque trente années un petit nombre d'ouvrages, au moins deux romans, Solal et Mangeclous, qui ont été bien traités par la critique, et un récit autobiographique, Le Livre de ma mère, désigné par de bons juges comme un secret mais authentique chef-d'œuvre.

Non certes auteur inconnu, mais lu et loué d'un cercle restreint, fidèle et délicat, il semblait ne pas demander davantage. Or le voici, à l'âge ou Tircis se prépare à toutes les retraites, qui fait dans le grand public, avec un roman explosif et ambitieux, une entrée de débutant promis à la gloire, interviewé, commenté, annoncé dans le peloton de tête des prix de fin d'année, enlevant brillamment les premiers lauriers avec le Grand prix de l'Académie française, qui n'avait jamais, que je sache, récompensé un roman aussi peu conformiste dans son esthétique et dans sa morale.

Il ne faut jamais oublier que les grands romans ont le droit d'être gros, et qu'« Adolphe », « La naissance du jour » ou « Le baiser au lépreux » sont plutôt, dans leur aristocratique concision, exceptionnels

Il faut avouer, tout de même, que cette Belle du Seigneur, parue au printemps, a dû piétiner quelques mois avant de se faire reconnaître et recevoir dans les grands cercles littéraires. Cela s'explique avec quelque honte, et je veux bien battre sur ma poitrine la coulpe de la quasi-totalité de la critique, dont le retard à lire ce roman capiteux, certains disent capital, a eu un motif peu honorable de paresse.

