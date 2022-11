Belgique-Maroc : Il est où De Bruyne, il est où ?

"Nous n'avons aucune chance de remporter la Coupe du monde, nous sommes trop vieux", avait balancé Kevin De Bruyne au micro du Guardian. Face au Maroc ce dimanche (0-2), le milieu belge a légèrement forcé ce destin. Le monstre de Manchester City n'est décidément pas le même avec les Diables.

Brouillon et grognon

Lesvendredi, l'Arabie saoudite le samedi et le Costa Rica aujourd'hui, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui dans cette Coupe du monde. Sauf quand on s'appelle la Belgique. Décevants pour leur entrée en lice face au Canada (1-0) , les Diables rouges se sont logiquement inclinés face au Maroc ce dimanche (0-2) . Au cœur de cette débâcle, Kevin de Bruyne a paru une nouvelle fois impuissant. Sans inspiration, celui qui est peut-être le meilleur milieu du monde à l'heure actuelle n'est toujours pas rentré dans ce Mondial. Ce qui ne passe pas inaperçu quand une sélection comportant de nombreuses limites compte autant sur son chef d'orchestre.Il est loin, bien loin, le Kevin De Bruyne qui donne le sourire à Pep Guardiola tout au long de l'année. S'il a beau se régaler en Premier League chaque week-end et sait se montrer létal quand ses coéquipiers de Manchester City manquent à l'appel, le milieu de terrain belge de 31 ans est clairement dans une impasse depuis son arrivée au Qatar : une première période catastrophique lors de la défaite face à l'Égypte (1-2) en match de préparation, une performance en dents de scie contre le Canada, et donc un petit brouillon aujourd'hui. 75% de passes réussies, aucun ballon touché dans la surface adverse et 27 ballons perdus sur ses 76 touchés, cette copie ne ressemble en aucun point à celle d'un joueur à treize passes décisives et trois buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison sous la tunique desMoins percutant, De Bruyne se retrouve très souvent isolé dans l'entrejeu, contraint de faire une passe en retrait quand il sort souvent un geste de génie et une transmission folle en Angleterre. Le pire, c'est qu'il s'est agacé aujourd'hui en voyant Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, à la ramasse, allonger sans grande réussite, quand le soldat au visage tout rouge souhaitait reculer pour mieux construire. Même après l'ouverture du score de Michy Batshuayi face auxsur une longue… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com