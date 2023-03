Belgique : les Diables bougent

230324 Romelu Lukaku of Belgium celebrates after scoring 0-2 during the UEFA Euro Qualifier football match between Sweden and Belgium on March 24, 2023 in Stockholm. Photo: Julia Koch / BILDBYRÅN / kod JK / JL0340bbeng football soccer fotboll fotball uefa euro qualifier landskamp emkval em-kvalifisering em-kvalik sverige sverige a sweden belgien belgium jubel - Photo by Icon sport

Alors qu’il n’a pris les rênes de la sélection belge que depuis le 8 février dernier, Domenico Tedesco y a déjà changé les visages, le système, l’atmosphère. Et forcément, l’ambition vient avec.

« Une page se tourne aujourd’hui. Merci pour votre amour. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez… » En claquant la porte de la sélection belge après la nouvelle déception des Diables rouges au Qatar en décembre dernier, Eden Hazard avait prévenu tout le monde : les successeurs de la fameuse génération dorée sont déjà là. « Ils sont comme nous à l’époque quand on a commencé, a confirmé Romelu Lukaku, qui a d’ailleurs hérité du numéro 10 de son ancien capitaine, après une première réussie de Domenico Tedesco sur le banc de la Belgique en Suède vendredi dernier (0-3). C ette nouvelle génération a du potentiel, de l’envie et du courage. Ça promet pour la suite ! » Et si cette histoire était plus belle que la précédente ?

Effet Tedesco

« Dès le premier contact, il a expliqué que des choses allaient changer, que le passé appartenait au passé , expliquait à la presse Openda, membre de cette nouvelle vague. On doit regarder de l’avant et avoir de nouveaux objectifs. Je trouve que cette discussion doit rester à l’intérieur du groupe. Ce n’était pas le Club Med sous Roberto Martinez, mais certaines règles vont changer, oui. » Habitués depuis le dernier Mondial à voir les impuissants soldats de l’armée belge se tirer les uns sur les autres à chaque sortie médiatique, les admirateurs des Diables rouges ont sûrement été étonnés de voir un discours ambitieux. Revigoré, souriant, Loïs Openda s’est dit « heureux » que le premier contact entre Domenico Tedesco et le groupe « se soit bien déroulé » . Alors qu’à chaque début de rassemblement, l’heure est plutôt au repos du côté de Tubize, le nouveau sélectionneur a changé les habitudes et organisé un premier meeting dès le lundi 20 mars. « C’était le premier soir, et il a tout de suite expliqué ce qu’il voulait qu’on fasse, ce qu’il attendait de nous. Le message est bien passé je pense, reprend l’attaquant du RC Lens. Il veut gagner des matchs, faire en sorte que l’équipe grandisse. Il souhaite poursuivre sur le bon élan insufflé depuis quelques années et être un groupe solide. Il voudra qu’on soi

Par Matthieu Darbas pour SOFOOT.com