BELGIQUE: LE PIB POURRAIT SE CONTRACTER DE 8% EN 2020 BRUXELLES (Reuters) - Le produit intérieur brut (PIB) de la Belgique pourrait se contracter de 8% en 2020, avant de rebondir fortement en 2021, estiment la Banque centrale et le Bureau fédéral du Plan dans un communiqué. Ce rebond pourrait être de 8,6% si "la phase aiguë de la crise (concentrée sur la première moitié de 2020) n'inflige pas de dommage substantiel au potentiel productif de l'économie", précisent les deux instances. "L'impact attendu sur les finances publiques est à la mesure du choc, avec un déficit d'au moins 7,5 % du PIB et une dette autour de 115 % fin 2020", ajoutent-elle. La Banque centrale tablait jusqu'ici sur un déficit de 2% du PIB et une dette de 99,2% du PIB. (Philip Blenkinsop, version française Jean-Philippe Lefief)

