Belgique: inauguration de la plus grande usine de satellites en Europe

Benoît Deper, PDG d’Aerospacelab (d), accompagne le roi Philippe de Belgique (2e d) lors de l’inauguration de la méga-usine Aerospacelab à Marcinelle, près de Charleroi, le 24 novembre 2026 en Belgique ( BELGA / VIRGINIE LEFOUR )

La plus grande usine de satellites d'Europe a été inaugurée mardi dans la ville belge de Charleroi (sud) pour répondre, entre autres, à la demande de la future constellation européenne, Iris², visant à renforcer l'autonomie spatiale du Vieux continent.

"On est passé d'une toute petite boîte", en 2018, "à un projet d'envergure, important pour l'Europe et sa souveraineté" spatiale, a expliqué le PDG d'Aerospacelab Benoît Deper, avant d'inaugurer sa "megafactory" en présence du roi des Belges.

Avec une capacité de quelque 500 satellites par an, cette usine sera la plus grande d'Europe et l'une des plus grandes du monde, a-t-il assuré devant la presse.

Enfant de Charleroi, il a fait ses armes auprès de la Nasa avant de rentrer en Belgique pour lancer Aerospacelab en 2018. Huit ans plus tard, à 40 ans, il est de retour dans sa ville, dont le nom évoque davantage les friches industrielles et les usines désaffectées que la high-tech.

Et pourtant, Charleroi a "la culture de l’ingénierie spatiale", assure-t-il. Thales Alenia Space, important acteur du secteur en Europe, a choisi d'y implanter son siège social en Belgique, pays "en plein essor dans le domaine spatial", selon la ministre belge de l'Action et de la modernisation publiques Vanessa Matz.

"Megafactory"

En 2022, Aerospacelab n'avait pas vu assez grand en ouvrant un premier site de production à Louvain-la-Neuve, près de Bruxelles, d'une capacité de seulement 25 satellites.

"On n'a pas voulu faire la même erreur", et décision est prise de construire une "megafactory", de quelque 20.000 m2, immense ovale de métal et d'acier, dont la première pierre a été posée le 16 mai.

Benoît Deper, PDG d’Aerospacelab, lors de l’inauguration de la méga-usine Aerospacelab à Marcinelle, près de Charleroi, le 24 novembre 2026 en Belgique ( BELGA / VIRGINIE LEFOUR )

Et cela d'autant plus que Benoît Deper et ses partenaires décrochent en septembre un contrat de 2,4 milliards d'euros pour produire 264 des 348 satellites prévus par la constellation Iris².

Ces satellites de basse et moyenne orbite vont permettre à l'Europe, à l'horizon 2030, d'avoir son propre réseau de télécommunications sécurisées, face à la domination de Starlink, la méga-constellation d'Elon Musk.

"On a grandi plus vite que notre ambition, grâce à nos clients et partenaires", reconnaît le patron d'Aerospacelab.

En attendant, les immenses "salles blanches", où travailleront dès l'an prochain des dizaines d'ingénieurs dans une atmosphère totalement pure, sont encore vides.

"Les équipes vont toutes déménager en janvier, avant une mise en production prévue fin 2028", a assuré de son côté Michael Marichal, le responsable des opérations chez Aerospacelab.

Et pour marquer ce nouveau départ, l'entreprise va changer de nom. A compter du mois de décembre, elle s’appellera Ectro, un nom savant imaginé par Benoît Deper, par opposition à l'entropisme, un terme de thermodynamique qui évoque désordre et dispersion de l'énergie, soit "l'opposé" de ce que l'entreprise veut faire.