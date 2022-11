Belgique : illégitime défense

Toby Alderweireld, 33 ans. Jan Vertonghen, 35 ans. Comme en 2018, les vieux briscards seront encore devant Thibaut Courtois cette année. Quasi inchangée dans un 3-4-3 immuable, la défense des Diables rouges n'est pas un gage de grand succès au moment de voir la Belgique faire son entrée dans ce Mondial face au Canada.

En mauvaise Kompany

S'il y a tout juste un mois, Roberto Martínez se montrait ambitieux, quelques jours avant d'attribuer ses 26 tickets pour le voyage au Qatar au micro de la RTBF, Eden Hazard n'a pas hésité à le contredire il y a une semaine dans les colonnes deLa liste a beau être sensiblement identique, la Belgique semble bien moins armée pour rivaliser avec les plus grandes nations, et le choix du casting concernant la ligne défensive en est la parfaite illustration.Agacé par les doutes de certains journalistes autour de la dernière ligne des Belges, Toby Alderweireld est monté au créneau lors de la première conférence de presse des Diables au Qatar pour défendre ses prestations et celle de ses coéquipiers.Si l'actuel capitaine d'Anvers a autant envie de fermer des bouches, c'est sûrement parce que les Belges n'ont pas été capables de le faire contre l'Égypte, nation non qualifiée pour le Mondial, lors de leur dernier match de préparation au Koweït le week-end dernier (1-2). Les errances défensives ne datent toutefois pas d'hier. Pour être précis, elles remontent à l'été 2019., clame Georges Leekens, sélectionneur des Diables entre 2010 à 2012. Pour atteindre la dernière marche du podium en Russie, la Belgique avait pu compter sur l'ancien capitaine de Manchester City et la paire Alderweireld-Vertonghen, alors titulaire indiscutable dans le Tottenham de Mauricio Pochettino – accessoirement finaliste de la Ligue des champions. Depuis, l'un est revenu d'une saison au Qatar pour jouer les trouble-fête en Jupiler Pro League à 33 ans, quand l'autre peine à performer sous la tunique d'Anderlecht Lire la suite de l'article sur SoFoot.com