Belgique : Des tensions ? Quelles tensions ?

Performances préoccupantes, sorties médiatiques déroutantes. Depuis deux semaines maintenant, les Diables rouges entonnent le même refrain. Et tout ça, en assurant que tout va bien au milieu du couplet. Mais personne n'est dupe, rien ne rime dans la sélection belge dans cette Coupe du monde.

Courtois : "On s'est dit les choses droit dans les yeux"

Ça n'aura échappé à personne. Depuis juin dernier et le début de la Ligue des nations , le bateau des Diables navigue en vents contraires, jusqu'à tanguer dangereusement. À Doha, ce mardi 29 novembre, il vient de complètement sombrer, noyant avec lui les derniers rares espoirs de sa génération dorée. Depuis le début de ce Mondial, les impuissants soldats de Roberto Martínez n'ont trouvé qu'une seule chose à faire pour revenir sur leurs deux maigres prestations : se tirer les uns sur les autres, puis faire mine de rien. Un grand micmac qui peut se résumer en un dicton : " le ridicule ne tue pas".Pas dans les plannings dantesques duce mardi matin, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont remplacé Theate et Carrasco pour faire face aux journalistes et aux rumeurs de tensions dans le groupe. Remonté, le capitaine des Diables est revenu sur les polémiques qui envenimeraient le vestiaire belge. Si le journalévoque bien dans ses colonnes du jour cette fameuse discussion entre tous les joueurs lundi soir, le quotidien pointe surtout du doigt une rupture entre certains cadors comme lui et De Bruyne., enterre Hazard, avant de démentir l'altercation entre les deux stars du groupe et Vertonghen à l'entraînement, aussi livrée par les précisions du quotidien français :De son côté, le portier du Real Madrid a fait savoir que toutes les embrouilles qui se racontent