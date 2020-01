Belgique : après un test ADN, l'ex-roi Albert reconnaît enfin être le père de Delphine Boël

Pour Delphine Boël, âgée de 51 ans, c'est la fin d'une longue bataille. L'ex-roi des Belges Albert II a admis lundi être son père biologique, à la suite d'un test ADN auquel la justice l'a contraint, après plusieurs années de procédure. « Ce soir, c'est clairement un soulagement », a reconnu par la voix de son avocat Delphine Boël, dont l'histoire avait défrayé la chronique depuis de nombreuses années en Belgique.Cette artiste belge plasticienne affirme être née de la longue liaison qu'a eue dans les années 1960 et 1970 sa mère, Sibylle de Sélys Longchamps, avec Albert, alors prince héritier, marié depuis 1959 à Paola Ruffo di Calabria. LIRE AUSSI > Au pays des monarques : la fille cachée du roi des Belges L'ex-roi (85 ans), qui a régné de 1993 à 2013, avait toujours nié jusqu'à présent cette paternité. Mais en mai dernier, il avait dû se soumettre à ce test, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Bruxelles. Le résultat de ce test devait rester dans un premier temps confidentiel.Et coup de théâtre, lundi soir, le communiqué de ses avocats est tombé. « Sa Majesté le Roi Albert II a pris connaissance des résultats du prélèvement ADN auquel il s'est prêté à la demande de la cour d'appel de Bruxelles. Les conclusions scientifiques indiquent qu'il est le père biologique de Madame Delphine Boël », indiquent-ils.« La blessure affective, rien ne la pansera » L'ex-roi a décidé « de mettre un terme dans l'honneur et la dignité à cette procédure pénible », ajoutent-ils. Le roi regrette que cette procédure n'ait « pas respecté la vie privée des parties », selon le communiqué.En 2013, après l'échec d'une tentative de conciliation, Delphine Boël avait décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. « Elle obtient gain de cause », a constaté son avocat Marc Uyttendaele, dans un entretien à la télévision belge RTL.Néanmoins, « la blessure ...