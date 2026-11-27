Trois femmes suspectées d'avoir participé à des injections clandestines de botox et d'acide hyaluronique dans un salon d'onglerie à Belfort ont été interpellées ( AFP / LOIC VENANCE )

Trois femmes suspectées d'avoir participé à des injections clandestines de botox et d'acide hyaluronique dans un salon d'onglerie à Belfort ont été interpellées, a-t-on appris vendredi auprès du procureur.

La gérante d'un salon d'onglerie, une de ses proches et une ressortissante bulgare se présentant comme une médecin ophtalmologue vivant en Allemagne, ont été interpellées lundi sur place et placées en garde à vue, a précisé lors d'une conférence de presse le procureur de la République de Belfort, Paul-Edouard Lallois.

Les policiers ont saisi des seringues, 1.250 euros en liquide, "30 boîtes d'acide hyaluronique et 10 fioles présentées comme étant du botox, mais semblant être une toxine botulique interdite en France et inscrite sur la liste des toxines vénéneuses", a-t-il ajouté.

Selon les premières estimations, l'institut pouvait accueillir une vingtaine de clients et récolter entre 7.000 et 10.000 euros par jour, pour des prestations fixées entre 250 et 400 euros, a indiqué le directeur départemental de la police nationale du Territoire-de-Belfort, Gaël Le Pense-Penverne.

La gérante, une prothésiste ongulaire de 46 ans, a expliqué organiser ces injections pour pallier à des difficultés financières.

"Tout le monde fait du botox", a-t-elle affirmé aux enquêteurs, selon le récit du procureur, qui met en garde contre un "risque sanitaire très élevé".

Des vérifications sont en cours sur l'identité et les diplômes de la femme de 38 ans qui pratiquait les injections.

L'enquête ouverte pour "travail dissimulé, exercice illégal de la profession de médecin, administration de substances nuisibles et blanchiment de fraude fiscale" se poursuit pour vérifier la nature exacte des produits et déterminer le nombre de victimes potentielles. Les trois femmes ont pour l'instant été remises en liberté.

Les injections clandestines se multiplient en France. En juillet, une femme de 25 ans est décédée dans un institut de beauté à Nice lors d'un soin esthétique au botox, réalisé sans autorisation. En mars c'est une quadragénaire qui est morte après avoir reçu des injections de lidocaïne et d'acide hyaluronique dans les fesses, dans un appartement de la banlieue lyonnaise.