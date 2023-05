beIN Sports toujours sans solution pour diffuser l’Atalanta

Cherche issue désespérement.

L’Atalanta affronte la Salernitana à 15h ce samedi, mais la rencontre ne sera pas diffusée sur beIN Sports. Une habitude puisque le groupe ne peut plus retransmettre les matchs de la Dea depuis le mois de janvier à cause de son sponsor maillot, Plus500. Une plateforme de trading dans le viseur de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui veille au bon respect de « l’interdiction des publicités pour des contrats financiers risqués » . La fin de saison approche, et beIN Sports se trouve toujours sans solution.…

QB pour SOFOOT.com