BeIN Sports devient le nouveau diffuseur de la Liga portugaise

L’alignement des planètes.

C’est bien connu, on est au bon endroit, au bon moment, qu’une seule fois dans sa vie. Pour toute la communauté franco-portugaise, ce 29 septembre 2023 représente surement l’illustration parfaite de cette maxime. Ce vendredi soir, BeIN Sports a annoncé sur X (ex-Twitter), que le Classico du championnat portugais Benfica-Porto sera diffusé sur BeIN Sports 1, avec Eric Barrère et Patrick Guillou aux commentaires, à 21h15 ! Abandonnée par RMC Sport durant l’été, la Liga Portugal Betclic retrouve donc un diffuseur. Dans le communiqué, on apprend aussi que l’intégralité des rencontres du FC Porto, de Benfica et de Sporting seront diffusées tout au long de l’année.…

MD pour SOFOOT.com