«Bee Simulator» : un jeu vidéo sur les abeilles qui sensibilise à l'écologie

Ecolo le jeu vidéo ? Pas franchement, à lire les résultats du rapport publié fin 2018 par les chercheurs américains du Lawrence Berkeley National Laboratory. À l'échelle mondiale, l'activité des amateurs de consoles et de PC consomme quelque 75 térawatt-heures d'électricité par an, soit l'équivalent de 25 centrales thermiques ou 10 réacteurs nucléaires.Gourmand en énergie côté pile, le jeu vidéo peut aussi se montrer vert côté face et faire vibrer la corde environnementale de ses adeptes. À l'instar de « Bee Simulator », disponible sur PC, Xbox One, PS4, et Nintendo Switch et vendu à partir de ce jeudi (40 euros), dans lequel on peut s'envoler et vivre la vie quotidienne d'une abeille. Atypique, ce jeu imaginé par le studio polonais Varsav que nous avons pu tester en avant-première est une aventure poétique qui peut déconcerter au premier abord.Public familialNous voici à Honey Park, un large espace végétalisé inspiré de l'architecture de Central Park à New York (USA). Nos yeux sont ceux d'une petite abeille qui, logiquement, devra d'abord récolter le pollen des fleurs environnantes afin de contribuer à la vie collective de sa ruche. Très facile à prendre en mains et donc adapté à un public familial, « Bee Simulator » se laisse apprivoiser tranquillement. On profite d'ailleurs des premiers niveaux pour se familiariser avec le système de vol et les techniques de récolte de pollen, mais aussi pour apprécier l'environnement graphique ultra-coloré et quelques détails techniques promettant d'être au plus près de ce qu'expérimente une abeille dans sa vraie vie.« Nous avons par exemple poussé le réalisme jusqu'à permettre de voir comme les abeilles le font, explique Mathilde Philippe, chef de produit chez Bigben Interactive, la société qui distribue le jeu en France. Elles ont en effet une vision différente de la nôtre, capable de détecter les longueurs d'onde dans l'ultraviolet, ...