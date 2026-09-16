Beaucoup de nouvelles têtes dans la première liste d'Hervé Renard

Une liste excitante comme tout ! Nominé à la place d’Emersé Faé à la tête de la Côte d’Ivoire cet été, Hervé Renard vient de dévoiler sa première liste, en vue de la prochaine trêve internationale. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle met l’eau à la bouche .

Encore un Doué

Pas mal de nouvelles têtes et de joueurs qui pourraient vivre leur première cape parmi les 25 noms appelés par le technicien français. On compte notamment Patrick Zabi, Ryan Fofana, Yann Gboho, Kassoum Outtara ou encore Eddy Doué… le cousin de Guéla et Désiré .…

JF pour SOFOOT.com