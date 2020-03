Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Beale débarque en Top 14 Reuters • 26/03/2020 à 16:41









Beale débarque en Top 14 par Victor Gatinel (iDalgo) Alors que le championnat est à l'arrêt en raison de la pandémie du coronavirus, les clubs s'activent en coulisse pour renforcer leur effectif. Le Racing 92 est le premier à signer un gros coup en engageant Kurtley Beale pour deux saisons. À 31 ans l'international australien s'apprête à revenir en Europe en juillet après son passage aux Wasps (Angleterre) lors de l'exercice 2016-2017. Le trois-quarts va apporter toute son expérience au vestiaire du club francilien. Fort de 92 sélections avec les Wallabys, il a disputé trois Coupes du Monde (2011, 2015, 2019). Ce recrutement vient remplacer le départ de Brice Dulin pour La Rochelle. En Pro D2 Lucas Bachelier prolonge son contrat avec la formation catalane pour deux saisons. Enfin en Afrique du Sud, les Bulls renforcent leur board avec l'arrivée de Jake White. L'ancien sélectionneur des Springboks champions du monde en 2007 intègre le staff dans le rôle de directeur du rugby jusqu'en 2023.

