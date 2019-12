BD : «Largo Winch va devenir plus écolo»

Imaginé par le scénariste belge Jean Van Hamme (80 ans, créateur également de Thorgal et XIII) et son compatriote, le dessinateur Philippe Francq (58 ans), le personnage de Largo Winch, héritier milliardaire du groupe W, vit désormais ses aventures sous la plume d'un nouvel auteur, le Français Eric Giacometti (56 ans). Cet ancien journaliste du Parisien-Aujourd'hui en France, auteur de thrillers économiques, a signé le dernier diptyque « l'Etoile du matin » et « Voiles écarlates ».Qui est Largo Winch ?PHILIPPE FRANCQ. À l'origine un personnage de roman, devenu ensuite un héros de BD. Quand j'ai rencontré Jean Van Hamme, il y a trente ans, nous avions le projet de raconter des histoires d'aventure. Jean avait bien conscience qu'on ne pouvait plus le faire à la manière des années 1950, époque à laquelle il restait encore des coins de planète à découvrir, où on connaissait moins bien certains pays... Il voulait des aventures qui se passent dans des centres urbains, sur fond d'économie. Les albums « OPA » et « Business Blues » ont permis de fixer le cadre de vie du héros, montrer qu'il n'a pas de soucis financiers et que son emploi du temps est libre. Qu'il est un chef d'entreprise mais que chacune des divisions du groupe W ayant son patron, le Groupe tourne qu'il soit là ou pas...L'économie est assez présente...ERIC GIACOMETTI. C'est une BD très divertissante avec des scènes d'action mais, pendant quelques planches, vous vous arrêtez et vous intégrez des concepts économiques. Ça a été la plus-value de cette BD. Personne ne l'avait fait avant. Ce contexte est l'occasion de fixer une bonne histoire.Un nouveau scénariste succède à Jean Van Hamme...PF. J'ai choisi Eric, rencontré par ailleurs bien avant. Il était la personne qui semblait pouvoir reprendre cette série. En plus d'écrire des romans, il a été journaliste économique et je désirais renouer avec l'aventure ...