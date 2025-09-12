BCE-Villeroy de Galhau n'exclut pas une reprise de la baisse des taux

La Banque centrale européenne (BCE) pourrait reprendre son cycle d'assouplissement monétaire au cours des prochaines réunions, a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France (BdF) et membre de la Banque centrale européenne (BCE).

"Rien n'est prédéterminé à l'avance mais il est tout à fait possible qu'il y ait une autre baisse de taux dans les réunions qui viennent", a-t-il déclaré sur BFM Business.

La BCE a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)