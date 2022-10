BCE: les taux d'intérêt des Etats européens retombent

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des États européens ont fortement reculé jeudi, dans le sillage des annonces de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs espérant que les prochaines hausses de taux s'amoindrissent prochainement.

Les rendements souverains étaient en nette hausse avant de se retourner brusquement avec les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a relevé les taux directeurs de l'institution de 0,75 point de pourcentage pour la deuxième fois consécutive, comme attendu par les analystes.

Mais selon la lecture des investisseurs, "la Banque centrale européenne vient de prononcer sa première déclaration accommodante depuis des mois", a commenté Samy Chaar, chef économiste de la banque Lombard Odier.

Le taux de la dette allemande à dix ans a terminé sous le seuil des 2%, à 1,95%, contre 2,20% au plus haut de la journée. Il revient ainsi à un niveau plus vu depuis début octobre, moment où les investisseurs misaient sur un ralentissement du rythme de hausse des taux des banques centrales.

Idem pour le taux français à dix ans, qui est redescendu à 2,45%, contre 2,73% avant les annonces de la BCE. Il avait passé le mois d'octobre autour des 2,9%.

Le taux italien à même échéance est tombé à 3,98%, en chute de plus de 30 points de base par rapport à la clôture de mercredi et au plus bas depuis le 15 septembre.

Les gardiens de l'euro ont encore marqué leur détermination à combattre l'inflation en décidant jeudi de réduire les avantages des prêts anti-crise (TLTRO) accordés ces dernières années aux banques.

Pour Alexandre Baradez, analyste d'IG France, le marché se concentre sur le fait que "la BCE note un ralentissement de l'économie de la zone euro et qu'elle va en tenir compte dans sa politique monétaire et se montrer moins agressive".

Il s'interroge cependant sur l'ampleur du mouvement du marché obligataire, rappelant que "la BCE insiste pourtant sur le fait que sa normalisation monétaire n'est pas terminée, qu'il y aura encore plusieurs réunions où elle va relever ses taux".

"Il y a encore du terrain à couvrir", a en effet déclaré Christine Lagarde, précisant que l'institution décidera "en décembre" du calendrier et de la façon dont elle va réduire son bilan, gonflé par les achats d'actifs ces dernières années.

A l'inverse, l'euro cédait plus de 1% face au dollar, à 0,9980 dollar, pénalisé par la conjoncture à court terme.