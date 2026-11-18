Le siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

FRANCFORT, 18 novembre (Reuters) - La France et d'autres pays endettés doivent réduire leurs ‌dépenses sous peine de voir leurs taux d'emprunt grimper encore davantage, et les marchés pourraient jouer un rôle clé pour inciter les ​gouvernements à l'austérité, a déclaré mercredi la Banque centrale européenne (BCE).

Confrontée à une situation politique agitée, marquée par des mouvements sociaux qui s'enchaînent face au coût élevé de la vie, la France n'est pas parvenue à réduire son déficit budgétaire, qui devrait représenter 5,4% du produit ​intérieur brut (PIB) en 2026, et les investisseurs exigent une prime de plus en plus élevée pour financer sa dette.

Les inquiétudes concernant la deuxième économie de la zone euro se ​sont tellement intensifiées que les économistes se demandent désormais si la ⁠BCE ne devrait pas soutenir le marché obligataire, une idée que la banque centrale a toujours rejetée, arguant qu'il ne ‌lui appartient pas de venir en aide à un État membre en particulier.

"Dans une perspective à plus long terme, la discipline de marché peut contribuer à limiter les vulnérabilités en fournissant des signaux de prix ​qui encouragent la mise en oeuvre de politiques ‌budgétaires prudentes et l'adoption, en temps opportun, de mesures correctives", estime l'institution dans son rapport ⁠sur la stabilité financière, publié mercredi.

La BCE a notamment mis en avant le cas de la France, où l'élargissement des écarts des rendements souverains par rapport à l'Allemagne reflète des problèmes spécifiques au pays, y compris le risque politique lié à l'élection présidentielle de 2027, ⁠pour laquelle les sondages anticipent ‌un scénario très polarisé, avec le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) se qualifiant pour le second ⁠tour.

RETARD

Le principal défi réside dans le fait que l'inquiétude des investisseurs entraîne une hausse des coûts de financement, ce qui, à son ‌tour, rend le budget encore plus vulnérable et pourrait provoquer une nouvelle fuite des capitaux, avertit la BCE.

"L'assainissement budgétaire ⁠est une mesure qui aurait déjà dû être adoptée et qui revêt une importance croissante ⁠dans un contexte où la présence, ‌sur les marchés de la dette souveraine, d'investisseurs recourant à l'effet de levier et sensibles à l'actualité ne cesse de s'accroître", estime ​dans son rapport l'institution basée à Francfort.

La dette publique française s'élevait ‌à 119% du PIB à la fin du deuxième trimestre, un chiffre qui dépasse les niveaux observés pendant la crise sanitaire liée au COVID-19, et qui ​la place au troisième rang de la zone euro, derrière la Grèce et l'Italie.

Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, publiées mardi, le déficit budgétaire de la France devrait s'élever à 5,5% cette année, soit un peu plus que les estimations du ⁠gouvernement.

Les conditions de financement deviennent, dans l'ensemble, plus difficiles, en raison d'une combinaison de facteurs tels que l'augmentation des émissions de dette souveraine dans l'ensemble de la zone euro et les besoins de financement des entreprises technologiques américaines, qui entrent en concurrence avec les États sur les marchés, tandis que les prix élevés de l'énergie devraient pousser la BCE à relever encore davantage ses taux d'intérêt.

"Dans ce contexte, une interprétation et une application rigoureuses des règles budgétaires par la Commission européenne seront essentielles", préconise la BCE.

(Balazs Koranyi : version ​française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)