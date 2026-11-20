BCE : Lagarde met en garde contre les cybermenaces amplifiées par l'IA

Illustration représentant le terme « AI Hacking » sous forme de texte et de code PHP

FRANCFORT, 20 novembre (Reuters) - Le plus ‌grand défi immédiat auquel est confronté le monde ​de la finance pourrait bien être celui des cybermenaces, amplifiées par des systèmes d'intelligence artificielle (IA) de ​plus en plus sophistiqués, a averti vendredi la présidente de la ​Banque centrale européenne (BCE) Christine ⁠Lagarde.

La cheffe de l'institut monétaire, qui s'est exprimée ‌lors d'un événement consacré au secteur bancaire à Francfort, a souligné que les ​auteurs de ‌ces attaques sont généralement anonymes, difficiles à ⁠retracer et s'appuient sur des financements douteux provenant souvent d'"États toxiques" qui ont tout intérêt à ⁠semer le chaos ‌dans le monde.

"La seule (préoccupation) qui m'empêche ⁠de dormir, et qui empêche également beaucoup d'entre ‌vous de dormir (…) c'est l'IA associée ⁠aux cybermenaces", a-t-elle dit, ajoutant que les ⁠responsables politiques ‌n'avaient pas accordé suffisamment d'attention à cette menace.

Les cyberattaques ​touchent de plus ‌en plus de secteurs, allant des banques aux aéroports, en passant par ​les gouvernements et les ministères eux-mêmes.

L'une des plus récentes a récemment perturbé l'activité ⁠des supermarchés dans plusieurs pays européens, dont la France, affectant le fonctionnement de leurs systèmes de réfrigération et entraînant la perte de grandes quantités de nourriture.

(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)