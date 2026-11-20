Illustration représentant le terme « AI Hacking » sous forme de texte et de code PHP
FRANCFORT, 20 novembre (Reuters) - Le plus grand défi immédiat auquel est confronté le monde de la finance pourrait bien être celui des cybermenaces, amplifiées par des systèmes d'intelligence artificielle (IA) de plus en plus sophistiqués, a averti vendredi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde.
La cheffe de l'institut monétaire, qui s'est exprimée lors d'un événement consacré au secteur bancaire à Francfort, a souligné que les auteurs de ces attaques sont généralement anonymes, difficiles à retracer et s'appuient sur des financements douteux provenant souvent d'"États toxiques" qui ont tout intérêt à semer le chaos dans le monde.
"La seule (préoccupation) qui m'empêche de dormir, et qui empêche également beaucoup d'entre vous de dormir (…) c'est l'IA associée aux cybermenaces", a-t-elle dit, ajoutant que les responsables politiques n'avaient pas accordé suffisamment d'attention à cette menace.
Les cyberattaques touchent de plus en plus de secteurs, allant des banques aux aéroports, en passant par les gouvernements et les ministères eux-mêmes.
L'une des plus récentes a récemment perturbé l'activité des supermarchés dans plusieurs pays européens, dont la France, affectant le fonctionnement de leurs systèmes de réfrigération et entraînant la perte de grandes quantités de nourriture.
(Reportage Balazs Koranyi ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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