Bayrou, sous le feu des critiques, a rencontré Macron pour accélérer la formation de son gouvernement

Critiqué de toutes parts pour avoir choisi d'aller à Pau au lieu de Mayotte et pour avoir défendu le cumul des mandats, François Bayrou a rencontré Emmanuel Macron mardi en vue de former un gouvernement "d'ici la fin de la semaine".

Selon son entourage, le nouveau Premier ministre s'est entretenu en fin de matinée "plus d'une heure" avec le chef de l'Etat à l'Elysée.

Objectif, selon Marc Fesneau : évoquer une "architecture de démarrage" pour son gouvernement. Le président des députés MoDem a ajouté que les deux têtes de l'exécutif composeront la future équipe avec "la volonté de trouver un équilibre".

Le nouveau locataire de Matignon espère former son équipe "d'ici la fin de la semaine", selon des sources parlementaires. Son intention est de présenter environ 25 personnes, a-t-on ajouté.

Puis, il prononcera sa déclaration de politique générale devant le Parlement, le 14 janvier.

En attendant, le Premier ministre s'apprête à passer son premier grand oral à partir de 15H00 à l'Assemblée nationale. Il répondra pendant 45 minutes aux questions des députés. Seul, puisque les ministres en place sont démissionnaires et ne sont donc pas autorisés à participer à l'exercice.

L'ancien ministre de l'Intérieur macroniste, Gérald Darmanin, l'interrogera notamment sur Mayotte et "les moyens exceptionnels que doit engager l’État".

En parallèle, les consultations des forces politiques, entamées lundi, se poursuivent à Matignon.

Le président des députés Horizons, Laurent Marcangeli, a plaidé pour la "stabilité" auprès du Premier ministre, qui s'était déjà entretenu par téléphone avec Edouard Philippe dimanche.

Le patron des députés Horizons Laurent Marcangeli (d) et le sénateur et président du groupe "Les Indépendants - République et Territoires" Claude Malhuret font une déclaration à la presse après une rencontre avec le Premier ministre François Bayrou à l'hôtel Matignon, le 17 décembre 2024 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )