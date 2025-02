Bayrou s'apprête à surmonter une sixième motion de censure de la gauche

Le Premier ministre français François Bayrou assiste à une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 18 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

François Bayrou devrait échapper mercredi à une sixième motion de censure déposée cette fois-ci par les députés du Parti socialiste, que le Premier ministre a durement attaqués, les accusant de défendre une motion "à blanc".

La majorité des députés PS, outrés, a quitté l'hémicyle en plein discours du chef du gouvernement.

"C'est la première fois que je vois un parti qui dépose une motion de censure, quitter l'Assemblée pendant la discussion de sa motion de censure", a ironisé François Bayrou, suscitant des applaudissements à droite et sur les bancs du RN.

"Voilà la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire", a fustigé François Bayrou, qualifiant également l'initiative de motion "pour faire semblant".

Le texte, qui reproche au gouvernement de "céder aux passions tristes de l'extrême droite", a été signé par les 66 députés du groupe socialiste. Il n'a à priori aucune chance d'aboutir, faute d'avoir le soutien du Rassemblement national.

"Ce sont les affrontements entre partis sans cause et sans raison, uniquement sur des prétextes (...) qui nous empêchent de saisir les enjeux et de les relever", a jugé François Bayrou en conclusion d'un long discours.

Le Premier ministre "a été dans son plus mauvais rôle", a accusé devant les journalistes le patron du groupe des députés socialistes, Boris Vallaud. "Je trouve qu'il n'a pas grandi sa fonction et qu'il n'a pas non plus honoré le débat parlementaire."

Outre celles du Premier ministre, le PS a aussi subi les railleries de Jean-Luc Mélenchon, son partenaire au sein d'une alliance de gauche en crise. "Bayrou découvre le caractère toxique de toute relation avec le PS. Il n'hésite pas à maltraiter son petit personnel", a-t-il écrit sur X.

Car le PS avait annoncé cette motion après avoir renoncé à censurer le gouvernement sur les budgets, suscitant la colère des Insoumis. Les socialistes la présentent comme une réponse à la "trumpisation" du débat public, et une protestation face à l'expression de "submersion" migratoire, employée par le Premier ministre lors d'une interview télévisée.

"Nous sommes ici pour juger un gouvernement qui a failli", a déclaré la députée socialiste Ayda Hadizadeh en ouverture de séance, devant un hémicycle déjà quasi-vide. "Gouverner, ce n'est pas suivre le courant, c'est tenir la barre. Gouverner, ce n'est pas pactiser avec l'ombre, c'est éclairer le chemin."

- "Mots funestes" -

"Le Premier ministre a repris les mots funestes de Jean-Marie Le Pen", critiquent les socialistes dans leur texte.

Qualifiant l'extrême droite "d'ennemi mortel de la République", ils reprochent au gouvernement d'avoir "cédé" à ses "passions tristes" en "offrant des victoires culturelles inédites au Rassemblement national qu'il est censé combattre".

Dans leur viseur notamment : le débat sur le droit du sol suggéré par le garde des Sceaux Gérald Darmanin, le soutien du gouvernement à un texte LR restreignant ce droit à Mayotte, l'adoption à l'Assemblée, à l'initiative de l'ex-Premier ministre Gabriel Attal, d'un texte sur la justice des mineurs, la "dépénalisation des atteintes à la biodiversité" portée par la droite sénatoriale, ou encore "la remise en cause du Pacte Vert" au niveau européen.

Le Premier ministre français François Bayrou (d.) s'exprime lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 18 février 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le texte, déposé lundi, évoque aussi l'affaire des violences à Notre-Dame-de-Bétharram, estimant que "le Premier ministre ne peut se soustraire aux interrogations légitimes des victimes et de leurs proches, de la représentation nationale et de la presse".

Le Premier ministre est accusé dans ce dossier d'être intervenu dans l'enquête ouverte fin 1997 concernant le père Carricart, ex-directeur de l'institution, et d'avoir menti à la représentation nationale, ce qu'il récuse entièrement.

François Bayrou a survécu à cinq motions de censure de la gauche, une consécutive à sa déclaration de politique générale, et quatre sur les budgets de l'État et de la Sécurité sociale.

Un succès pour le gouvernement de M. Bayrou, qui a fixé mardi sa feuille de route au Parlement jusqu'au mois de juin.