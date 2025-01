Bayrou poursuit ses tractations à la veille de la déclaration de politique générale

Le Premier ministre François Bayrou assiste le 11 janvier 2025 à Lyon aux obsèques de l'ancienne présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes Anne-Marie Comparini ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

A quelques heures de sa déclaration de politique générale, François Bayrou a poursuivi lundi ses tractations, en particulier avec le PS, afin d'éviter la censure de la gauche sans perdre ses alliés de LR qui haussent le ton. Au coeur des discussions, la réforme des retraites.

Ballet à Matignon: en fin d'après-midi lundi, après une heure passée avec les présidents des deux chambres du Parlement, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, François Bayrou a accueilli une délégation socialiste.

Alors que le Premier ministre doit prononcer mardi à 15H00 devant l'Assemblée sa déclaration de politique générale, l'attention de l'exécutif se concentre sur le parti d'Olivier Faure et les gages à lui donner pour obtenir un accord de non-censure. Déjà reçus dans l'après-midi par les ministres Catherine Vautrin (Travail et Santé), Eric Lombard (Economie) et Amélie de Montchalin (Comptes publics), les négociateurs socialistes ont déploré qu'on leur présente une copie budgétaire "inacceptable en l'état".

Surtout, de même source, les ministres auraient fermé la porte à une suspension de la réforme des retraites, pourtant réclamée à cor et à cri par la gauche. François Bayrou pourrait-il revenir sur cette mesure emblématique du deuxième quinquennat Macron à l'occasion de son discours devant l'Assemblée ?

Les Insoumis, qui ne participent pas aux négociations, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils déposeraient une motion de censure, qui sera examinée jeudi ou vendredi. Faute de soutien du RN à cette motion, le gouvernement ne devrait de toute façon pas tomber cette semaine.

- Un "gage" qui divise -

Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, entouré par les présidents du groupe socialiste à l'Assemblée Boris vallaud (d) et du groupe socialiste au Sénat Patrick Kanner, le 16 décembre 2024 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Les socialistes réclament que cette suspension soit effective dès le début de la renégociation de la réforme envisagée pour six mois avec les partenaires sociaux, et non pas uniquement en cas de succès de celle-ci. "La suspension c'est le gage donné à une discussion qui ne peut pas être un enfumage", soutient Olivier Faure dans Libération.

Si cette pause était techniquement faisable, cela voudrait dire que les personnes nées en 1963 pourraient partir à 62 ans et 6 mois (avec une durée de cotisation de 42 ans et un trimestre) au lieu de 62 ans et 9 mois (avec une durée de 42,5 ans) comme prévu.

Mais cette suspension divise le camp présidentiel.

Certains semblent prêts à l'accepter, comme prix de la stabilité politique, à l'instar de Yaël Braun-Pivet qui a affirmé "ne pas être opposée par principe" au fait d'"arrêter" brièvement la réforme des retraites pour en "rediscuter".

D'autres en revanche s'y opposent, faisant valoir son coût, estimé autour de 3 milliards d'euros pour la seule année 2025.

"Suspendre c'est abroger, il faut arrêter de jouer sur les mots. On ne peut pas se permettre de détricoter la réforme des retraites", a prévenu le député macroniste Mathieu Lefèvre sur RMC.

"Ca n'est jamais mauvais de discuter (...) Mais revenir en arrière, perdre du temps (et) placer la France dans une situation financière plus critique me paraît une mauvaise idée", a également mis en garde Edouard Philippe depuis sa ville du Havre.

- "Sauter dans le vide" -

Le maire du Havre et ancien Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau le 13 janvier 2025 au Havre ( AFP / LOU BENOIST )

A ses côtés, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a rappelé avoir soutenu cette réforme au nom de "l'intérêt supérieur de la nation", tout en jugeant qu'"il y a des choses qu'on peut négocier à nouveau", notamment "du grain à moudre" sur "l'usure professionnelle" et "l'emploi des seniors".

Le PS propose de financer cette suspension par le Fonds de réserve des retraites, créé à la fin des années 90, mais "ce n'est pas une cagnotte", a prévenu la ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet sur Radio J.

La droite menace de son côté de quitter le gouvernement si François Bayrou fait trop de concessions à la gauche.

Dans un entretien accordé au Parisien, le patron des députés LR Laurent Wauquiez a estimé que "suspendre (la réforme) sans scénario alternatif" reviendrait à "sauter dans le vide sans parachute. Ce sera sans la Droite républicaine !".

"Je pense que dans ces conditions, la droite ne pourrait plus participer à ce gouvernement", a renchéri la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse sur France Inter.

D'ici mardi, les échanges vont se poursuivre, avec jamais loin de M. Bayrou l'ombre du président de la République, dont le bilan est étroitement lié à la réforme des retraites. Emmanuel Macron a reçu son Premier ministre à l'Elysée vendredi matin, en compagnie des ministres de l'Economie Eric Lombard, des Comptes publics Amélie de Montchalin et du Travail et de la Santé Catherine Vautrin.