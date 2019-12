Bayrou mis en examen : cinq minutes pour comprendre l'affaire des emplois fictifs

Plus de deux ans d'investigations, douze personnalités du MoDem poursuivies, et une enquête qui continue. François Bayrou a été mis en examen vendredi soir, dans l'affaire dite des emplois présumés fictifs du MoDem. Le président du mouvement centriste est soupçonné d'avoir « couvert » le paiement par le Parlement européen d'assistants parlementaires, qui auraient en fait travaillé pour le compte du parti. Si le maire de Pau ne compte pas démissionner et se défend de tout fait répréhensible (comme toutes les autres personnes poursuivies), ce nouvel épisode judiciaire tombe mal pour lui et pour son parti. Quelle est l'origine de l'affaire ?Tout a débuté le 14 mars 2017, en pleine campagne présidentielle. La députée européenne du Front national (devenu Rassemblement national en 2018) Sophie Montel signale à la justice le cas de 19 députés européens, soupçonnés d'avoir embauché des assistants qui travaillaient en réalité pour leur parti. Elle entendait ainsi dénoncer le « deux poids, deux mesures » dont était victime, selon elle, le FN lui-même impliqué dans une affaire de soupçons d'emplois fictifs sur les attachés parlementaires de ses eurodéputés. Dans la liste que donne Sophie Montel, figurent notamment deux élus MoDem, Marielle de Sarnez, et Robert Rochefort.Le 22 mars 2017, soit huit jours après cette dénonciation, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire, pour « abus de confiance ».Le 7 juin, un ancien collaborateur du MoDem, Matthieu Lamarre, a été entendu par les enquêteurs. Il leur a affirmé avoir été en partie rémunéré en 2011 comme assistant de l'ex-eurodéputé Jean-Luc Bennahmias, alors qu'il travaillait pour le MoDem à Paris. Son témoignage a conduit à l'ouverture, par le parquet de Paris, d'une deuxième enquête, cette fois pour « abus de confiance ».Potentiellement mis en cause que tant que président du parti centriste, et devenu ministre de la ...