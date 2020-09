Bayrou dit viser au Plan "une capacité d'influence" plutôt que du pouvoir

François Bayrou, qui devait être nommé jeudi haut-commissaire au Plan, espère avoir une "capacité d'influence" auprès d'Emmanuel Macron et Jean Castex, "mais ne recherche pas le pouvoir", a-t-il assuré sur RMC.

"Tout le but de ma mission, ce n'est pas d'entrer en conflit avec les décideurs, c'est de présenter des options cohérentes sur des sujets essentiels", a dit le président du MoDem.

"Je ne cherche pas et je ne chercherai pas le pouvoir" mais plutôt "une confiance et peut-être une influence" auprès du Président et du Premier ministre, a-t-il ajouté.

La nomination de François Bayrou, un proche conseiller informel du chef de l'Etat, intervient au moment où le plan de relance de 100 milliards d'euros est annoncé. "Ce plan de relance, c'est évidemment une réponse à la crise si incroyable que nous sommes en train de vivre, mais il faut aussi que ce soit situé dans une vision d'avenir", a déclaré M. Bayrou.

Sans détailler l'application de sa mission, M. Bayrou a évoqué la démographie de la France "qui baisse beaucoup à certains égards", un sujet dont il pourrait s'emparer en tant que haut-commissaire au Plan.

Outre l'enjeu politique, un commissariat au Plan pourrait remplir un rôle de coordination pour le plan de relance, afin d'articuler ses cinq aspects (économique, social, environnemental, territorial, culturel), expliquait ces derniers jours l'entourage d'Emmanuel Macron.