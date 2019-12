Bayrou convoqué chez la juge : «Surtout, qu'il ne démissionne pas», lance Bernard Tapie

Il est son plus vieil adversaire politique. Bernard Tapie réagit aux ennuis judiciaires de François Bayrou, sous le coup d'une possible mise en examen ce vendredi, après celles contre plusieurs figures de son parti.Comment réagissez-vous à la probable mise en examen de François Bayrou ?BERNARD TAPIE. Surtout, qu'il ne démissionne pas de ses fonctions politiques, qu'il ne fasse pas cette bêtise. Sinon c'est l'Hallali ! Je ne connais pas le dossier, mais je me sens concerné car je suis à l'origine de cette jurisprudence qui fait qu'un ministre démissionne dès lors qu'il est mis en examen. À l'époque, je l'avais fait à la demande de Pierre Bérégovoy. François Mitterrand était contre. Il m'avait dit : « Démissionnez, c'est reconnaître vos fautes. » Cinq mois plus tard, j'ai eu un non-lieu et je suis revenu au gouvernement. Il faut que toute la classe politique en termine avec cette jurisprudence ridicule, idiote et non juridique. Elle donne à une minorité de magistrat le pouvoir incroyable de faire et défaire les carrières politiques. On l'a vu avec François Fillon. Et elle complique considérablement la tâche de la majorité des magistrats qui veulent exercer leur mission sereinement.Un ministre mis en examen ne doit-il pas démissionner pour mieux se défendre ?Ça n'a pas de sens. J'ai été mis six fois en examen par la juge Eva Joly et ça s'est terminé par six non-lieux mais neuf ans après ! En plus, ces mises en examen s'accompagnent de fuites bidons toujours sur des éléments à charge. Il faut en finir avec le secret de l'instruction pour que tout le monde puisse parler d'un dossier en cours et pas uniquement ceux qui attaquent. Aujourd'hui, à côté des chroniqueurs judiciaires et des journalistes d'investigation, qui font un métier très utile, vous avez des salopards, complices de magistrats et de flics véreux, qui distillent pendant les enquêtes des éléments à charges non ...