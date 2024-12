Bayrou à Matignon, "la bonne personne au bon moment" selon Attal

Le chef du parti présidentiel Renaissance Gabriel Attal à l'Assemblée national, à Paris, le 23 octobre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le chef du parti présidentiel Renaissance, Gabriel Attal, a jugé que François Bayrou, nommé vendredi Premier ministre par Emmanuel Macron, était "la bonne personne au bon moment", lors d'un déplacement à Colmar.

"François Bayrou, c'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit, pour répondre aux aspirations des Français, qui aspirent à une forme de sobriété, de tranquillité, et surtout à une unité pour l'intérêt du pays et pour leur vie quotidienne", a déclaré à la presse l'ancien chef du gouvernement.

Le président du MoDem, 73 ans, nommé vendredi après d'intenses tractations, aura la lourde tâche de composer un gouvernement et de faire adopter un budget alors que le camp présidentiel n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale.

La gauche et l'extrême droite ont, conjointement, une majorité pour le censurer, comme elles l'ont fait avec son prédécesseur Michel Barnier, emporté après trois mois à Matignon.

"Je veux croire, parce que c'est le souhait des Français, que les responsables politiques de différents mouvements politiques sauront se retrouver autour de l'intérêt général. Placer l'intérêt du pays au-dessus de l'intérêt des partis", a espéré Gabriel Attal.

"Je crois que c'est ça que nous propose François Bayrou et on doit être toutes et tous derrière lui encore une fois, sans chercher à tirer la couverture à soi", a-t-il ajouté.

M. Attal a souhaité "plein succès" au Béarnais. "Il a le sens de l'intérêt général chevillé au corps, il s'est toujours battu dans sa carrière politique pour rassembler les Français plutôt que les diviser, et rassembler les femmes et les hommes politiques plutôt que les diviser", a-t-il justifié.