Bayonne renverse Clermont, l'UBB démarre bien par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Aviron Bayonnais réalise la bonne opération de la journée. Alors qu'ils étaient menés 19-7 à 10 minutes du terme, les Basques ont arraché leur premier succès de la saison en venant à bout de Clermont sur le fil lors de la deuxième journée de Top 14 ce samedi (21-19). L'ASM s'était pourtant mis sur la bonne voie grâce à des réalisations de Damian Penaud et Tavite Veradamu, mais la réaction des locaux symbolisée par l'essai de Maxime Delonca leur a été fatale. De son côté, l'Union Bordeaux-Bègles disputait son premier match en championnat ce soir. Les hommes de Christophe Urios sont venus à bout de Brive, qui s'en sort avec le point défensif (25-20). Le week-end de rugby se poursuit demain avec la rencontre Castres - Stade Français et le choc RC Toulou - LOU.

