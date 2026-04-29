Bayern - PSG : billetterie ouverte pour notre soirée projection !

Bayern - PSG : billetterie ouverte pour notre soirée projection !

Pouah… L’intensité. Le football. 9 buts. Et ce n’est que la première mi-temps.

Pour la deuxième, rendez-vous avec la rédac devant l’écran géant de 4 mètres sur 3 du Loft de 400 places de la mythique salle de La Bellevilloise ainsi que l’écran géant du Forum de 200 places , avec toujours quiz d’avant-match, cadeaux à gagner, chants, maillots, écharpes, lumières aux couleurs du PSG, hymne du club dans les enceintes et plein d’autres surprises = l’ambiance du stade sans y être ! …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com