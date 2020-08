Bayern-Paris, belle à retardement

Adversaires en phase de poules de la Ligue des champions à l'automne 2017, à une époque où le duo Neymar-Mbappé n'en était qu'à ses balbutiements, le PSG et le Bayern vont donc s'offrir dimanche une belle lors de la finale de la compétition. L'occasion de mesurer le chemin parcouru par les deux clubs ces trois dernières années. Si le Bayern semble avoir davantage avancé collectivement, Paris s'appuie toujours sur quelques artisans majeurs de son cinglant succès en septembre 2017 au Parc. À commencer par ses deux facteurs X.

Trois ans de frustration

C'est, à bien y penser, le match où tout a vraiment commencé. Le mercredi 27 septembre 2017, deux semaines après avoir collé une rouste au Celtic à Glasgow (0-5) pour son entrée en lice dans la compétition, le Paris Saint-Germain et le duo Neymar-Mbappé, déjà décisif en Écosse (un but chacun, une passe décisive pour le Brésilien) pour sa première sortie européenne, accueillent le Bayern Munich pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. L'occasion pour l'affriolant binôme de vivre un premier test grandeur nature. Un test passé sans encombre. Respectivement alignés à gauche et à droite du, Edinson Cavani, Neymar et Mbappé offrent chacun un but dans la première demi-heure (à Alves, puis à Cavani). Avant de mettre, ensemble, définitivement le géant munichois à genoux, le second servant le premier pour le 3-0. Le symbole est alors si fort qu'on en oublierait que le Bayern est privé du duo "Robbery" et de sa charnière championne du monde Boateng-Hummels. L'heure est plutôt à l'euphorie : l'Europe est prévenue, tous les rêves semblent permis pour ce Paris à l'attaque hors de prix.Le plus fou d'entre eux, soulever la coupe aux grandes oreilles, est aujourd'hui à portée de doigts. À condition donc de passer une nouvelle fois sur le corps des Bavarois. Sauf que près de trois ans ont passé, depuis cet acte fondateur. Trois ans qui auront davantage nourri la frustration que les ambitions du PSG, éliminé pour les deuxième (face au Real) et troisième (face à Manchester United) fois consécutives en huitièmes de finale de la C1 en 2018 et en 2019. Trois ans au cours desquels Paris aura plus souvent touché à ses limites qu'effleuré son plafond de verre, mais également rapidement recroisé la route d'un Bayern requinqué, sous l'effet toujours vérifié Lire la suite de l'article sur SoFoot.com