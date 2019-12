Bayern Münich: Hansi Flick prolongé comme entraîneur

L'entraîneur du Bayern Hansi Flick avant le coup d'envoi du match contre Tottenham en C1, le 11 décembre 2019 à Münich ( AFP / Odd ANDERSEN )

Hans-Dieter Flick, entraîneur par intérim du Bayern Münich depuis le limogeage de Niko Kovac début novembre, a été sans surprise prolongé jusqu'en fin de saison au moins, a annoncé le club dimanche.

"Le FC Bayern et Hansi Flick se sont entendus sur le fait que Hansi Flick reste entraîneur en chef au moins jusqu'en fin de saison", indique le club champion d'Allemagne en titre dans un communiqué, précisant qu'une "prolongation de son contrat au-delà de cette date est une option tout à fait envisageable pour le FC Bayern".

Surnommé "Hansi", Flick, ancien adjoint de Kovac, était en poste depuis le 3 novembre, et a depuis cette date réussi une série de huit victoires, y compris en Ligue des champions, pour deux défaites.

A la fin des matches allers, le Bayern pointe à la troisième place en Bundesliga à quatre points du leader Leipzig, et est qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions, contre Chelsea.

"Le FC Bayern est très content du travail de Hansi Flick", a déclaré le président du directoire du club Karl-Heinz Rummenigge, cité dans le communiqué dimanche: "Sous sa direction comme entraîneur en chef, le développement sportif est remarquable, tant en matière de qualité du jeu que de résultats".

Connu pour avoir été l'adjoint de Joachim Löw lors du titre mondial de l'Allemagne en 2014 au Brésil, Flick, âgé de 54 ans, n'avait jamais été entraîneur en chef d'une équipe de première division avant novembre.

Pour le directeur sportif Hasan Salihamidzic, "nos joueurs ont été très convaincants dans le jeu et dans la mentalité ces dernières semaines, ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie avec Hansi Flick à la tête de l'équipe (...) Je suis convaincu que nous allons atteindre avec lui nos objectifs sportifs, que ce soit en championnat, en coupe d'Allemagne ou en Ligue des champions".

Le championnat d'Allemagne fait relâche jusqu'au 17 janvier, mais la première tâche de Flick désormais va être de préparer le camp d'entraînement de début d'année au Qatar: "Maintenant nous allons recharger nos accus et pendant notre stage hivernal, nous allons nous préparer intensivement pour la deuxième partie de la saison. Et ensuite nous essaierons de ramener à Münich autant de victoires et de titres que possible", a-t-il dit.

