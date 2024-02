Bayern, Juve, Manchester City : un week-end de dérapages

Bochum, le Hellas, Chelsea, Monza ou encore le Rayo Vallecano : tels sont les noms des petits chenapans qui se sont amusés à faire perdre des points aux grosses cylindrées européennes. Comme quoi, un week-end, ça peut-être long pour n'importe qui.

La sortie de route du week-end

Ce n’était plus arrivé depuis le mois de mai 2015 : le Bayern Munich a perdu une troisième fois de suite toutes compétitions confondues. Après le Bayer Leverkusen la semaine passée et sa sortie de route à Rome, cette semaine en Ligue des champions face à la Lazio, le Rekordmeister a ployé le genou sur la pelouse de Bochum (3-2). Comme face aux laziali , Dayot Upamecano a vu rouge et voilà que le Bayern pointe désormais à huit longueurs de son rival, le Bayer Leverkusen. Eh ouais, car l’équipe emmenée par Xabi Alonso n’a, elle, pas (trop) tremblé sur la pelouse du promu Heidenheim tandis que Stuttgart, avec un Serhou Guirassy buteur, n’est plus qu’à quatre unités de la formation munichoise suite à sa victoire à Darmstadt. Nul doute que le siège de Thomas Tuchel commence à devenir chaud, chaud, chaud.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga 😱 C'est définitivement la CRISE à Munich, troisième défaite d'affilée TCC pour le Bayern ! 😬 Les Bavarois s'inclinent 3-2 sur la pelouse de Bochum ! 🟥 Upamecano a même écopé de son second carton rouge de la semaine…https://t.co/2xcIOBXgCv…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com